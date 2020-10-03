Воронежский дворец Ольденбургских покажет выставку соседям

Дворцовый комплекс Ольденбургских представит выставку в Липецкой области. 8 октября в музее-усадьбе Семенова-Тян-Шанского откроется экспозиция «Рамонь. Ольденбургские».

На выставке можно познакомится с историей "жемчужины Воронежского края", посмотреть копии акварелей великой княгини Ольги Александровны и открытки факсимильной печати с пейзажами принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской.

Как изменилась Рамонь за прошедший век можно увидеть на полотнах современных художников Эмили Старк (Франция), академика Российской академии художеств Олега Савостюка, Ивана Александрова, Ирины Берлизевой, Александра Богданова (Санкт-Петербург), которыепосетили Рамонь в рамках Международного академического пленэра в 2017 году.