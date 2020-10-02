Два крупных пожара в Воронежской области удалось ликвидировать

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Спасателям удалось ликвидировать два крупных пожара в Павловском и Лискинском районах. Данные на вечер пятницы, 2 октября, передала пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

В Павловском районе огонь удалось остановить в 19.00. Выгорела площадь 180 гектаров.

Пожар в Лискинском районе ликвидировали на час раньше – в 18.00. За сутки площадь сгоревшей растительности и лесной подстилки составила 180,5 гектаров. Удалось локализовать его только сегодня днем.

Сейчас пожарные продолжают тушить лес в Новохоперском районе. Там горит площадь порядка 90 гектаров. Тушение осложнено труднодоступностью кромки огня. Есть угроза заповеднику.

Прямо сейчас разгорается лесной пожар в Аннинском районе. Занялся он от костра, в котором местный житель хотел спалить убранную с огорода ботву. Пока о его масштабах неизвестно. Но в связи с подобными фактами спасатели экстренно выступили с обращением к жителям региона.

Кроме того, губернатор Александр Гусев ввел в области особый режим посещения лесов.

В пресс-службе МЧС также сообщили, что во всех районах, где есть очаги возгораний, проведена дополнительная опашка населенных пунктов.

В 18.30 закончила работу авиация. Напомним, с огнем помогают бороться два самолета Бе-200, самолет Ил-76, а также вертолеты Ка-32 и Ми-8. За сегодняшний день было сброшено более 900 тонн воды на наиболее сложные участки.

Всего в тушении пожаров задействованы 689 человек и 181 единица техники.