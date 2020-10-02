В Воронежской области пьяный студент пытался подкупить инспектора ГИБДД

Молодой человек вину свою так и не признал Фото: Архив "КП"

В Павловске районный суд вынес приговор 19-летнему студенту за попытку дать взятку инспектору ГИБДД. Теперь молодой человек должен выплатить штраф в 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области 2 сентября.

Инцидент произошел в январе 2020 года в Павловске на проспекте Революции. Молодой человек ехал за рулем «Киа» в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что в темное время суток движется машина без включенных световых приборов, инспектор ГИБДД дал знак остановится. Когда автомобиль припарковался и из него вышел молодой человек, то правоохранитель предложил ему проследовать в местный отдел полиции. Вместо этого водитель предложил стражу порядка 12 тысяч рублей и два сотовых телефона. За это инспектор должен был не составлять административный протокол.

В суде молодой человек вину не признал. Он убеждал в том, что предлагал заплатить штраф, а сотрудники ГИБДД якобы сфальсифицировали документы. Только вот доказательства говорили не в его пользу.

Суд учел, что молодой человек учится в одном из воронежских вузов и характеризуется там положительно. Однако признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия). И приговорил его к штрафу в 70 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.