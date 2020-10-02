Пять лет колонии поселения дали пьяному водителю, устроившему смертельное ДТП под Воронежем

Авария произошла на светофоре Фото: "КП" Архив

Новоусманский районный суд отправил в колонию водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

42-летнего Максима Петрова признали виновным.

Трагедия произошла поздно вечером 30 декабря 2019 года. Тогда пьяный Петров сел за руль своего автомобиля «Suzuki SX4». Около 22 часов на 523 км автодороги «М4 –Дон» в направлении Ростова-на-Дону он подъезжал к пешеходному переходу. Впереди загорелся красный свет. Нарушив ПДД, он буквально влетел в «Шевроле Klan», стоящий на крайней левой полосе, а также столкнулся с авто «Богдан 2110», находящимся на средней полосе движения.

В результате пассажирка автомобиля «Шевроле Klan» погибла, другой был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении Максима Петрова было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека). В суде он свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен прав на 3 года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.