Роспотребнадзор проверил состояние воздуха после пожаров в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

После крупных пожаров в Воронежской области, которые продолжают бушевать, специалисты проверили состояние атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Пробы воздуха на содержание вредных веществ, которые появляются после горения, взяли в районах населенных пунктов. Но ничего угрожающего здоровью не нашли.

Оперативный мониторинг показал, что они соответствуют требованиям гигиенических нормативов, – заключили эксперты.

– Ситуация остается на особом контроле, – пояснили в Управлении.

Однако жители многих населенных пунктов рассказывали, что запах гари был такой стойкий, что невозможно было дышать. Например, жители Новоподклетного, где пожар уничтожил гектары леса, дома, бани и гаражи.