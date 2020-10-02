В Воронеже с 3 октября маршрутные автобусы начнут ездить по обновленному мосту на 9 Января

С 3 октября на обновленном путепроводе на улице 9 Января возобновится движение городского пассажирского транспорта. Маршруты № 54, №59А, №61 и №64А, которым приходилось ездить в объезд, теперь вернутся на свой основной путь. Как пояснили в городском управлении транспорта, вернуться к обычной схеме решили в выходные дни, чтобы пассажиры успели освоиться.

Техническое движение автомобилей по мосту открыли 1 октября в 23:07. Пока действуют только 4 полосы из 6. При этом для тяжелых грузовиков движение по путепроводу будет ограничено.

А вот движение автобусов по маршруту № 57В будет направлено с улицы Донбасская через путепровод по улице 9 Января с разворотом на перекрестке, образуемом улицей 9 Января и проспектом Труда, улице 9 Января через путепровод, улице Свободы, Пеше-Стрелецкой и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Пеше-Стрелецкой по улицам Свободы, Пирогова, 9 Января, Донбасской и далее по маршруту.

А вот троллейбусы маршрута №17 до окончания работ на дороги города не выйдут.