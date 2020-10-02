Большинство воронежцев готовы сортировать мусор только за скидку в коммунальных платежах

11,7% горожан признались, что не знают, как сортировать мусор и как это помогает Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

«КП-Воронеж» вместе с социологической службой «Ваше мнение!» обратилась к горожанам с вопросом, готовы ли они сортировать мусор? Все чаще в последние годы в нашем регионе, да и в целом в стране говорят о том, что выбрасывать пластик, бумагу, стекло и органику нужно в разные емкости - так легче в дальнейшем все сортировать и перерабатывать.

Но ведь для этого нужно выработать привычку, найти место для разных емкостей да и в целом понимать, что к чем. Ведь есть вещи, которые однозначно не подходят под основные категории.

Но не будем пока углубляться. 19% респондентов согласились, что разделять мусор - важно и нужно. Еще 41,5% воронежцев признались, что не прочь «спасать планету» от мусора, но только если потраченное время и нервы им будут компенсировать, например, в виде скидки за коммунальные услуги.

11,7% горожан признались, что не уверены, так как не знают, как сортировать мусор и как это помогает.

Другие 5% пожаловались на нехватку времени и сказали, что не стали бы сортировать мусор. Еще 9,7% побоялись, что у них просто не хватит места для размещения дополнительных емкостей в квартире под разные виды мусора

3,8% участников откровенно не видят в сортировке никакой пользы. Остальные затруднились ответить на вопрос.