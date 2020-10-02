В Воронеже осудили лжесотрудницу Пенсионного фонда за кражу денег у пенсионерки

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в Воронеже в прошлом году. Ранее судимая Елена Решетникова пришла в дом к 92-летней пенсионерке. Она представилась женщине сотрудницей Пенсионного фонда и вызвалась помочь ей с оформлением дотаций.

Осмотревшись, увидела в комнате конверт с деньгами. За разговорами старушка отвлеклась. Тогда госпожа Решетникова вытащила лежавшие в конверте 40 тысяч рублей и ушла.

Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, в отношении ее было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Советский районный суд признал ее виновной и приговорил к 2 годам и 9 месяцам исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденной в пользу пенсионерки материального ущерба, причиненного преступлением.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.