«Боятся, что в следующий раз загорятся уже их дома»: в воронежском микрорайоне Подгорное прокомментировали ситуацию с мотоциклистами-поджигателями

Руководитель отдела развития воронежского микрорайона Подгорное Светлана Кравцова прокомментировала продолжение темы с пожарами. 2 октября полиция опровергла информацию о мотоциклистах-поджигателях. Известно лишь, что рядом с место ЧП было два скутериста, но ничего незаконного, как сообщают правоохранители, те не делали.

О поджигателях на мотоциклах первыми сообщили казаки и неравнодушные жители Подгорного. После этого даже организовали патрулирование. Глава управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин написал заявление в полицию.

- В дни этих страшных пожаров и мы, как сотрудники отдела развития микрорайона Подгорное, находились на территории, и жители дежурили у своих домов до полуночи. И почему-то, как только люди разошлись по домам, так практически сразу начался пожар на улице Краеведа Зверева, где огонь пять метров не дошел до дома №32. Люди выскочили и первые бросились на борьбу с огнем у порога, используя для этого все подручные инструменты, пока не приехали пожарные, которым огромное спасибо! - вспоминает Светлана Кравцова.

По ее словам, многие в ту ночь вообще не ложились спать.

- Именно подгоренцы сообщили нам о людях на мотоциклах. У нас нет оснований не верить нашим соседям. В их интересах мы направили обращение в правоохранительные органы для того, чтобы была проведена проверка этой информации и приняты меры, потому что сами люди не хотели этого делать. Они просто боятся, что в следующий раз загорятся уже сразу их дома, а не лес или трава поблизости. Жители микрорайона говорили это мне лично, люди напуганы, - делится Светлана Кравцова. - И по-человечески мне очень понятно, почему сейчас они дают такие пояснения. Но я все равно убеждена – если бы подгоренцы не дежурили, если бы не тушили огонь сами, если бы мы не рассказали об их подозрениях, не привлекли внимание к этой ситуации, то Подгорное продолжало бы вспыхивать. А сейчас, по крайней мере, два последних дня, люди могли относительно спокойно спать в своих домах.