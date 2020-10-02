Под Воронежем вынесен приговор мужчине, устроившему поножовщину в День села

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аннинский районный суд вынес приговор мужчине, который взял нож и пошел драться с прохожими. ЧП произошло в селе Большие Ясырки в 2018 году. Так совпало, что 11 августа здесь происходило два больших события – отмечался День села, а в местной общеобразовательной школе собрались на встречу выпускники разных лет. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в суде.

В половине второго ночи 12 августа возле школы стояли несколько человек. К ним то и направился злоумышленник, вооруженный ножом. Сначала он заговорил с одним потерпевшим. Когда словесная перебранка ему надоела, он ударил его ножом. Когда на помощь кинулись другие, тут уж мужчина и вовсе разошелся – стал угрожать «порешить всех». В итоге ножом в плечо был ранен еще один потерпевший. Остановить разбушевавшегося мужчину смогли только правоохранители.

Были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям – «Хулиганство» и два эпизода по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

На суде мужчина вину свою не признал. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Теперь он должен будет выплатить каждому по 40 000 рублей за моральный вред и еще по 45 000 рублей за судебные расходы.

Пока приговор суда не вступил в законную силу.