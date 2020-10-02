В Воронежской области из-за дыма грузовик врезался в пожарную машину

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 1 октября на 15 км трассы Воронеж-Луганск-Подгоренский в Воронежской области. Около трех часов дня ехавший по дороге грузовик с прицепом буквально влетел в пожарную машину, стоявшую у обочины. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В этом районе бушевал очередной ландшафтный пожар. Пожарная машина в это время тушила огонь. По предварительным данным, водитель МАЗа не увидел ее из-за сильного задымления. В результате столкновения автомобили получили сильные механические повреждения. К счастью, пострадавших и погибших нет.

В данный момент полицейские проводят проверку.