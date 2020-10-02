В Воронеже врачи уколом ботокса вылечили женщину с повернутой шеей

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские медики вылечили пациентку, которая в течение 40 лет страдала диагнозом «Спастическая кривошея». Помогли ей врачи БСМП №1. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения сегодня, 2 сентября.

63-летняя женщина поступила в неврологическое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения. С 22 лет она страдала от того, что ее шея всегда была повернута вправо.

Как рассказали в ведомстве, это неврологическое заболевание. Как правило, мышцы не «слушаются» и человек не может делать обычных движений. Основным проявлением спастической кривошеи и является неправильное положение головы.

Также стало известно о причинах редкой болезни. Затруднение движений возникает при наследственной предрасположенности, перенесенных инфекциях головного мозга или травмах головы и шеи. Возможно развитие симптомов также из-за эмоционального стресса или приема психотропных препаратов.

В лечении этого заболевания наиболее эффективно использование ботулотоксина и стереотаксической операции.

Врачи приняли решение о проведении ботулинотерапии. Был введен специальный препарат в область грудино-ключично-сосцевидной, ременной и трапециевидной мышц. Операция прошла успешно. Уже спустя неделю женщина смогла самостоятельно поворачивать шею.