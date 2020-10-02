В Воронежской области женщина вернула 700 тысяч долгов, чтобы не сорвать сделку

Должнице запретили совершать сделки с недвижимостью Фото: Ирина ШАБАНОВА

Жительница Лискинского района задолжала по налогам и своим знакомым более 700 тысяч рублей. В ее отношении возбудили семь исполнительных производств. Когда стало понятно, что сумму она выплачивать не собирается, за дело взялись судебные приставы. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Было установлено, что бессребреницей ее не назовешь. Она оказалась собственницей нескольких земельных участков. Чтобы она полностью погасила долги, приставы по закону дали ей пять дней. А после этого, когда сумму женщина не перечислила, – направили постановление о запрете производить регистрационные действия с ее земельными участками.

Через некоторое время должница захотела продать участки. И тут вспомнила о постановлении. В итоге в кратчайшие сроки она погасила долг в размере 716 тысяч рублей. Также с нее взыскали штраф в 50 тысяч рублей за просроченный платеж.

Так запрет на регистрационные действия в отношении земельных участков побудил должницу погасить крупную задолженность перед государством и гражданами.