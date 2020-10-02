Цены на вторичном автомобильном рынке в Воронежской области заметно выросли

В Воронежской области в третьем квартале 2020 года цены на вторичном автомобильном рынке выросли на 14%. Это больше, чем в среднем по стране – 10%. В нашем регион средняя стоимость машины, у которой уже был, как минимум, один владелец, равна 509 тысячам рублей. Такие данные приводит автомобильный портал «Дром».

Однако эксперты отмечают, что подержанные машины в хорошем состоянии все равно разбирают быстрее, чем обычно. На 5% увеличилась скорость продажи автомобилей в первые 7 дней после публикации объявления по сравнению со вторым кварталом 2020 года и на 28% по сравнению с прошлым годом.

А вот те автомобили, которые не нашли нового хозяина за две недели, наоборот продаются сейчас медленнее.

- Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно изменил структуру рынка как новых, так и б/у автомобилей. Отложенный спрос после простоя во втором квартале наложился на дефицит машин у дилеров и падение курса рубля. Что вызвало скачок цен на вторичном рынке и «очереди за машиной» у официальных продавцов. Что будет в четвертом квартале прогнозировать сложно, но ждать стабилизации ситуации на рынке раньше следующего года не стоит, - комментирует аналитик «Дрома» Игорь Олейников.