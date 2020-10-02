В Воронеже пенсионер перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей

84-летний житель Ленинского района, когда услышал, что ему звонит сотрудник правоохранительных органов, серьезно отнесся к ситуации. Тем более, что оперативник вызвался спасти пенсионера от неких мошенников. Пожилой мужчина безропотно согласился выполнять любые инструкции - это и была его главная ошибка.

Лжесотрудник полиции якобы переключил телефонный разговор на специалиста банковской организации. Новый голос, в свою очередь, вытянул из пенсионера 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Но удастся ли вернуть деньги?

Помните: нельзя сообщать свои данные неизвестным лицам, тщательно проверяйте информацию от незнакомцев, в том числе представляющихся сотрудниками финансовых учреждений.