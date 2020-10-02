В Воронеже задержали экс-прокурора, подозреваемого в получении взятки стройматериалами

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже задержан бывший заместитель прокурора Левобережного района Воронежа Андрей Власюк. В данный момент сотрудники управления СКР по региону проводят с ним следственные действия. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщило сразу несколько источников в правоохранительных органах.

По их информации, бывший прокурор является фигурантом сразу трех уголовных дел. Накануне следователи заподозрили его в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, инцидент произошел еще в 2018 году. Тогда Андрей Власюк занимал должность заместителя прокурора Левобережного района. Он получил от представителя коммерческой организации взятку строительными материалами. Стоимость их составила порядка 200 тысяч рублей. Потом они пошли на возведение его собственного дома. За это он якобы прекратил проверку в отношении компании. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.

В июне 2020 года в отношении бывшего правоохранителя было возбуждено еще одно уголовное дело. Силовики заподозрили его в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, он сфальсифицировал материалы реестровых дел, а также якобы подкупил лиц, имеющих право на бесплатное предоставление участков. Таким образом ему достался надел земли в Воронеже. Как утверждают источники, участок «высоколиквидный». Его стоимость оценивается в 8 миллионов рублей.

Еще одно дело было возбуждено в декабре 2019-го. Тогда экс-прокурора заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как полагают правоохранители, он угрожал главе управы Левобережного района Олегу Копытину провести углубленную прокурорскую проверку. Чтобы этого избежать, префект должен был установить на его участке в центре Воронежа дренажную систему и ливневую канализацию. Причем сделать это силами комбината благоустройства Левобережного района.