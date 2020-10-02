В Воронежской области 2 октября объявили еще о двух умерших пациентах с коронавирусом

Отметим, что заболеваемость коронавирусом начала переходить из Воронежа в районы области. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

173 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области за последние сутки. Это оперативные данные по состоянию на 2 октября 10:50. Их приводят на официальном федеральном портале «Стопкоронавирус.рф».

За те же 24 часа в нашем региона выписали 141 пациента, переболевшего COVID-19. К сожалению, зафиксированы два новых летальных случая.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом начала переходить из Воронежа в районы области. Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, за минувшую неделю санитарные врачи зафиксировали прирост инфицированных среди работников торговли, медиков и офисных сотрудников.