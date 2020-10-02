Воронежцы пожаловались на подростков на самокатах, терроризирующих двор

Жильцы квартала на улице 9 Января рассказали, что в их дворе есть компания подростков со спортивными самокатами, которые терроризируют соседей:

- Прыгают по поребрикам, скамейкам, детским площадкам. Сооружают себе всяческие конструкции. Они часто раскалывают плитку и поребрики… держат всех детей ЖК в страхе, и посылают всех, кто делает им замечания.

Горожане признались, что такое поведение, кого угодно выведет из терпения.

Напомним, недавно в подъезде многоэтажного дома незнакомец напал на подростка с самокатом. Камера наружного видеонаблюдения запечатлела, как мужчина отвесил ребенку пару пинков и принялся эмоционально за что-то отчитывать. Размещенное в соцсети видео вызвало огромный общественный резонанс и заинтересовало правоохранителей.

Позже очевидцы рассказали предысторию этого конфликта.