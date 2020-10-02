Полиция опровергла информацию о мотоциклистах-поджигателях, которые чуть не спалили микрорайон в Воронеже

В ГУ МВД по Воронежской области опровергли информацию о мотоциклистах-поджигателях, которые чуть не спалили целый микрорайон Подгорное.

- Данная информация не нашла подтверждения и является недостоверной. Сама заявитель и опрошенные местные жители опровергли сведения о том, что кто-то из них на местах пожаров видел подозрительных мотоциклистов, - заявили в полиции.

О поджигателях на мотоциклах первыми сообщили казаки и неравнодушные жители подгорного. После этого даже организовали патрулирование. Глава управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин написал заявление в полицию.

Как оказалось, во время пожара в Подгорном рядом с женщиной, написавшей заявление в полицию, действительно были двое молодых людей на скутере. Но они, как отмечают правоохранители, убедившись, что ситуация под контролем пожарных, уехали и ничего незаконного не делали.

Тем временем борьба с масштабными пожарами продолжается в Воронежской области.