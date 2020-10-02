В 2020 году 317 новых случаев ВИЧ-инфекции выявили у жителей Воронежской области

За восемь месяцев 2020 года 317 новых случаев ВИЧ-инфекции выявили у жителей Воронежской области. Это на 28,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Обследование в текущем году уже прошло 339 025 жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения со ссылкой на клинический центр профилактики и борьбы со СПИД (ВОКЦПиБС).

Важная тенденция: если в 2015 году 66% от всех новых случаев заболевания случились «через иглу», то в 2020-ом - 45,1%. Теперь же преобладающим стало заражение ВИЧ половым путем - в 2020 году 53,9%.

- ВИЧ-инфекция в последние годы диагностируется в более старших возрастных группах – в 2020 году в 78% случаев инфекция выявлена у лиц старше 30 лет, - подчеркнули в облздраве.

Среди впервые заболевших есть как работающие (41%), так и неработающие (40%). Осужденные лица - почти 13%.

Антиретровирусной терапией охвачено 76,1% пациентов с ВИЧ-инфекцией от состоящих на диспансерном учете. Это почти на 7% больше, чем в 2019 году. Такая терапия позволяет добиться контролируемого течения заболевания.