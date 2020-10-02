За последние полгода 29% жителей Воронежской области брали больничный

29% жителей Воронежской области за последние полгода брали больничный. По стране таких респондентов оказалось 23%. К таким выводам после опроса пришла служба исследований hh.ru.

Чаще других в нашем регионе временно уйти с работы из-за болезни приходилось медикам и фармацевтам – 37%. Вероятно, это связано и с тем, что представителям этих сфер приходится в последнее время активно работать с больными COVID-19.

Также в лидерах оказались банковские работники и представители производственной сферы (по 30%).

То ли не болеют, то ли не сидят дома даже с температурой сотрудники служб безопасности (11%), начинающие специалисты (15%) и представители сферы гостеприимства (18%).

- Несмотря на больничный, каждый второй продолжал работать, причем 16% делали это в полную силу, 34% - частично. Чаще всего такие респонденты встречались среди начинающих специалистов и представителей транспортной сферы, - отмечает Валерия Иванова, ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании HeadHunter.

Из работавших во время болезни респондентов делали 36% делали это по собственной инициативе и только 21% - по требованию начальства. Остальные, видимо, постеснялись назвать причину своего выхода на работу в не лучшем состоянии.