В Воронежской области в столкновении с грузовиками погиб молодой водитель «Форда»

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

1 октября примерно в 15.00 в Грибановском районе столкнулись три автомобиля. ДТП случилось на 443 км автодороги «Курск-Борисоглебск» (до магистрали «Каспий»).

По предварительным данным, 25-летний житель Борисоглебска на автомобиле «Форд Фокус» ехал в сторону родного района. Он допустил столкновение с ехавшим навстречу грузовиком «АФ», за рулем которого был 30-летний воронежец.

Следом «Форд» влетел еще и в «Газель», которая двигалась в попутном направлении. За рулем был 28-летний житель Аннинского района.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «АФ» получил телесные повреждения и был доставлен в Борисоглебскую районную больницу. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.