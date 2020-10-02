В Воронеже сняли на видео первых автомобилистов, проехавших по отремонтированному мосту на 9 Января

Пока действуют только 4 полосы из 6 Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Техническое движение автомобилей по путепроводу на улице 9 Января открыли 1 октября в 23:07. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Как только была нанесена дорожная разметка, установлены ограждение и специальная гирлянда, блоки, загораживавшие путь, убрали.

Первые водители, оказавшиеся на обновленном мосту, встретили долгожданное событие автомобильными гудками. Напомним, пока действуют только 4 полосы из 6. При этом для тяжелых грузовиков движение по путепроводу будет ограничено.

Движение открыли 1 октября в 23:07 Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

За несколько часов до открытия, корреспонденты «КП-Воронеж» побывали на месте событий и пообщались со строителями. За время ремонта моста, который начался в октябре прошлого года, рабочие полностью разобрали путепровод, усилили опоры и фундамент, установили новые пролетные строения и восстановили дорожное покрытие.

Кроме того, воронежцев попросили сразу же не менять сложившиеся за последний год и уже ставшие привычными схемы движения. Так как это может привести к заторам.