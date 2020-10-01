Воронежцев попросили пока не ездить по виадуку на 9 января

Фото мэрии Воронежа

Сегодня, 1 октября, после 22.00 пройдет техническое открытие движения по реконструируемому путепроводу на улице 9 Января.

В связи с этим мэрия просит автомобилистов в течение нескольких дней не ездить по виадуку.

- Рабочее движение по ключевой транспортной артерии будет открыто, тем не менее, часть ограничений сохранится – как под путепроводом, так и на нем. Поэтому мы призываем горожан завтра с утра не менять сложившиеся за последний год и уже ставшие привычными схемы движения. Постараться по возможности все равно выехать заблаговременно и выбирать маршрут с учетом реальной дорожной обстановки, современные средства навигации это позволяют. Если большое количество автомобилистов резко изменит привычные маршруты, то мы неизбежно столкнемся с заторовыми явлениями уже не только на Московском проспекте, но и на путепроводе, и на смежных транспортных узлах. Однако при разумном подходе водителей в течение нескольких дней транспортные потоки распределятся, движение нормализуется, – отметил руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства Олег Котов.

Вечером собираются открыть рабочее движение – по 4 полосам из 6. При этом для тяжелых грузовиков движение по путепроводу будет ограничено.

Работы продолжатся на тротуарной части, будут монтировать ограждения, лестничные сходы и системы наружного освещения. Поэтому в целях обеспечения безопасности движение пешеходов по путепроводу тоже пока запрещено.

Также продолжатся работы и с нижней части путепровода, поэтому движение под ним (стык улиц Пеше-Стрелецкой и Донбасской) тоже пока будет перекрыто. Движение по проспекту Труда и Московскому проспекту продолжит осуществляться по временной схеме.