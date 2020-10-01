Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Исполняющим обязанности ректора ВГТУ станет руководитель областного департамента цифрового развития

Дмитрий Проскурин ушел из правительства по собственному желанию
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий

Руководитель департамента цифрового развития правительства Воронежской области Дмитрий Проскурин уволился с поста по собственному желанию. Указ об освобождении его от должности подписал 1 октября губернатор Александр Гусев.

Дмитрий Проскурин назначен временно исполняющим обязанности ректора Воронежского государственного технического университета. К ним он приступит со 2 октября.

Напомним, до этого момента врио ректора был проректор вуза Игорь Дроздов, которого назначили после того, как ректор Сергей Колодяжный попал под следствие по делу о коррупции.