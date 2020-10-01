Исполняющим обязанности ректора ВГТУ станет руководитель областного департамента цифрового развития

Руководитель департамента цифрового развития правительства Воронежской области Дмитрий Проскурин уволился с поста по собственному желанию. Указ об освобождении его от должности подписал 1 октября губернатор Александр Гусев.

Дмитрий Проскурин назначен временно исполняющим обязанности ректора Воронежского государственного технического университета. К ним он приступит со 2 октября.

Напомним, до этого момента врио ректора был проректор вуза Игорь Дроздов, которого назначили после того, как ректор Сергей Колодяжный попал под следствие по делу о коррупции.