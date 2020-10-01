По факту пожара в селе Воронежской области, где сгорело 50 строений, возбудили уголовное дело

Фото СУ СК РФ по Воронежской области

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» по факту пожара в селе Николаевка Павловского района.

Напомним, 30 сентября загорелась сухая трава и лесная подстилка в селе. По предварительным данным, возгорание произошло от искры, когда на ЛЭП упало сваленное ветром дерево. Из людей, Слава богу, никто не пострадал, но пожар охватил территорию в 3500 кв.м., огонь уничтожил 50 строений, из них 21 жилой дом, 2 нежилых дома, 27 построек.

- Расследованием занимаются наиболее опытные следователи и криминалисты аппарата управления. Проверяется правильность и полнота работы органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности, будет дана правовая оценка, - отметили в региональном следственном управлении СК России. - Также следователи выяснят причины и условия, приведшие к пожарам, и примут меры к их недопущению в будущем. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Кирилла Левита.