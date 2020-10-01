Начало октября в Воронеже будет теплым и сухим

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Второй осенний месяц, по прогнозам синоптиков, будет теплым и без дождей, по крайней мере, его начало. Ближайший уикэнд воронежцев ждёт почти летняя погода: дневная температура в пятницу, субботу, воскресенье до 21 градуса тепла, в понедельник, 5 октября, до +22.

Осадки ожидаются в основном во второй половине октября.

Напомним, в Воронежской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Пожарные не успевают тушить лесные пожары. Дожди бы сейчас не помешали.