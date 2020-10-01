В Воронежской области за 10 дней развернули 815 дополнительных коек для лечения больных с коронавирусом

В Воронежской области ежедневно увеличивается прирост заразившихся коронавирусом. У заболевших регистрируют более тяжелое протекание болезни. По состоянию на 30 сентября, в стационарах находятся 2515 заболевших. В связи с чем облздрав продолжает разворачивать дополнительные койки в медучреждениях для лечения пациентов с ковидом. За последние десять дней, с 21 по 30 сентября, развернули еще 815 коек.

В общей сложности стационарное лечение заболевших COVID-19 ведут в 25 больницах, на сегодняшний момент всего развернуто 2708 коек.

- В ближайшее время дополнительные места откроются в областной офтальмологической больнице, областной детской клинической больнице №1, родильном доме №3, городской клинической больнице №20, областном кожно-венерологическом диспансере, больнице скорой медицинской помощи №10, клинической больнице №33 ФМБА (Нововоронеж), в районных больницах Острогожска, Панино, Павловска, Лисок, Бутурлиновки, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.