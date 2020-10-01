Два воронежца избили спящего в машине мужчину

Пострадавшего госпитализировали Фото: из архива «КП»

В среду 30 сентября двое воронежцев ни за что избили спящего в припаркованном автомобиле водителя. Инцидент произошел во дворе дома №14 по улице Адмирала Чурсина.

Потерпевшего, который лежал рядом с машиной в крови, обнаружили сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову. Как выяснили правоохранители, нападавшие выпивали в одной из квартир, а потом вызвали такси. Перепутав автомобили, разгоряченные алкоголем мужчины приняли спящего в салоне водителя за таксиста и решили проучить его, нанеся несколько ударов в голову.

Росгвардейцы смогли быстро обнаружить и задержать подозреваемых: 35-летнего и 24-летнего мужчин. Пострадавшего отправили в больницу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.