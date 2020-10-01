В Воронеже ветром повалило более 20 деревьев

Более 20 заявок об упавших и надломившихся деревьях во время ветра, бушевавшего в Воронеже 30 сентября, получили городские спасатели. Стволы сотрудникам службы спасения оперативно помогали убирать сотрудники управ и коммунальщики.

В частности, распилили дерево на ул.9 января, которое упало на машину, а также треснувший ствол на ул.Куцыгина, надломившуюся березу на ул.Шишкова. Управляющая компания убрала упавшее дерево на Ленинском проспекте, коммунальщики комбината благоустройства - ствол на ул.Никитинской.

Из людей никто не пострадал, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Напомним, ветер стал причиной пожара в Павловском районе: искра от ЛЭП, на которую рухнуло дерево, подожгла сухую траву в селе Николаевка. Пожар распространился на жилые дома, сгорело более 50 построек.