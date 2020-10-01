В Воронежской области дорожники приспособили поле под стоянку

Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям в ходе поверки выявили грубое нарушение Земельного законодательства в Панинском районе. Здесь на земельном участке сельскохозяйственного назначения размещена грунтосмесительная установка ДС-50, расположены бытовки и стоянка транспорта. Кроме того, на поле техникой ведутся работы по буртовке, имеется проезд для строительной техники и грузового транспорта, в результате чего происходит механическое разрушение слоя почвы. Участок этот на основании договора аренды принадлежит АО «Дороги Черноземья».

По закону прежде, чем использовать землю не по сельскохозяйственному назначению, необходимо провести рекультивацию, чего фирма не сделала.

- Инспектор отобрал с земельного участка сельхозназначения почвенные образцы для лабораторного исследования, - рассказали в управлении. - Согласно заключению аттестованного эксперта, в почвенных образцах установлено снижение основных критериев плодородия по содержанию органического вещества (подвижного фосфора и обменного калия).

В результате снятия почвенного покрова и его перемещения в бурты перемешались плодородные горизонты почвенного профиля с менее плодородными слоями складированного грунта, что привело к снижению в почве основных агрохимических показателей плодородия.

По факту порчи земель сельхозназначения в отношении дорожной фирмы составили протокол и выдали предписание об устранении нарушений.

Материалы дела переданы в Железнодорожный районный суд Воронежа для рассмотрения и принятия решения.

- В сентябре 2020 года решением Железнодорожного районного суда АО «Дороги Черноземья» признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде взыскания штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Постановление вступило в законную силу 28 сентября 2020 года.