Из комнаты в Воронежском общежитии пропали 11 тысяч рублей

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

20-летний воронежец, проживающий в комнате общежития на территории Центрального района обратился в полицию с заявлением о краже. В его отсутствие из комнаты пропали 11 тысяч рублей и документы.

Расследование помогло установить предполагаемого похитителя. Под подозрение попал ровесник пострадавшего, его сосед по общежитию. Как задержанный рассказал в отделе полиции, он знал о времени отсутствия знакомого и воспользовался этим, чтобы прийти, вскрыть дверь и проникнуть в комнату. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «кража». Наказание по ней предусматривает до 6 лет лишения свободы.