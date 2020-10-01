Как воронежцам попасть на концерт дуэта "2Маши" бесплатно

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3 октября в Воронеж на гастроли приедет музыкальный дуэт «2Маши». Всего за два года артистки доказали, что возможно раскрутиться без лейблов, продюсеров, спонсоров, финансовых возможностей. А только благодаря своим песням и харизме. «2Маши» начали делиться своим творчеством через соцсети, где сработало сарафанное радио. Более 186 миллионов просмотров клипа «Босая», более 116 миллионов - «Мама я танцую». «2Маши» - это история про то, что если сильно и страстно верить в свою музыку, то возможно все!

Воронежцам артистки представят свой большой сольный концерт, дуэт исполнит танцевальные хиты «Босая», «Мама я танцую», «Инея», «Красное Белое», «Много кофеина». Прозвучат также и душевные баллады «О нас», «Теперь нас двое», «Звезды», «Мама».

Концерт пройдет 3 октября в концертном зале Event Hall. "Комсомолка" разыгрывает 2 билета на представление, подробности в нашей группе в соцсети ВКонтакте.