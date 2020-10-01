В Воронеже змея напугала расчищавшую коллектор бригаду рабочих

Рабочие решили, что в канализации застряла рептилия Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Коллектор в районе улиц Чебышева и Дубровина постоянно засоряется из-за безответственных продавцов местного рынка, которые спускают в колодцы пропавшие фрукты. Но на прошлой неделе во время прочистки засора в этом коллекторе бригада «РВК-Воронеж» обнаружила... змею. Вернее, так решили сами рабочие. На деле же ситуация оказалась несколько иной.

- Поначалу это было похоже на рептилию. На деле оказалась скрученная покрышка от мопеда, а протектор очень напоминал змеиную кожу. Эту «змею» кто-то подложил жителям улицы Чебышева. Покрышка создала серьезную пробку и нарушила работу достаточно крупного коллектора, - рассказал начальник участка по канализации Левобережного района Евгений Назаров.

Самые частые причины засоров по-прежнему текстиль, предметы личной гигиены, ватные палочки и одноразовые бумажные полотенца. В последнее время к этому списку прибавились наполнители для кошачьих туалетов. «РВК-Воронеж» призывает горожан ответственнее относиться к культуре пользования системой водоотведения.