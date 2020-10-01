В Воронежской области ежедневный прирост больных коронавирусом достиг 171 человека

фото с сайта "СтопКоронавирус.РФ"

Резкий рост, сразу на 9 человек по сравнению с предыдущим днем, продемонстрировал коронавирус утром 1 октября. Диагноз поставили сразу 171 жителю региона. Сегодня наш регион занял шестую позицию в федеральном списке заболевших.

Из больниц выписали 190 пациентов, победивших коронавирус. В сравнении с другими областями, это хороший показатель: четвертая строчка в списке федерального оперштаба по борьбе с эпидемией.

К сожалению, на 1 октября, в регионе от осложнений болезни умер еще один человек.