Прокурор Воронежской области пообещал помощь жителям пострадавшего от пожара села

Обстоятельства и причины сильнейшего пожара, произошедшего 30 сентября-1 октября в павловском селе Николаевка, выясняет прокуратура. В четверг прокурор области выехал в район, где встретился с заместителем председателя правительства Воронежской области Артемом Верховцевым, главой Павловского муниципального района Максимом Янцовым и прокурором района Игорем Зубковым.

Кроме того Александр Гулягин провел оперативное совещание с сотрудниками прокуратуры района, на котором поручил оказать максимальную помощь пострадавшим от пожара жителям Николаевки.

Напомним, в Николаевке с вечера 30 сентября до утра 1 октября горели 50 домов, 21 из которых жилой.