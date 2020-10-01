В Воронеже в двойном ДТП пострадали два человека

Пострадавших госпитализировали Фото: из архива «КП»

В среду утром у дома №4а по улице Брусилова в Воронеже произошло двойное ДТП. На дороге при движении в сторону улицы Димитрова столкнулись ВАЗ-21093 под управлением 33-летнего мужчины и «Тайота Королла», ехавшая перед ним. Водители вышли, что бы осмотреть повреждения автомобилей.

В этот момент по улице в попутном направлении ехал 25-летний горожанин на «Форд Гэлакси». Совершая перестроение, он не заметил стоящих машин и врезался в них. В результате второго ДТП пострадали два человека – водители ВАЗа и «Тайоты». Мужчин госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

Всего в среду на дорогах региона зарегистрированы 125 ДТП, 99 из них в Воронеже. Пострадали 10 человек.