В Воронеже объявили конкурс фотоколлажей

фото управы Ленинского района

Управа Ленинского района организовала онлайн-конкурс «Большое путешествие». Суть его в том, что любой пользователь соцсети «Вконтакте» может сделать фотоколлаж и фотомонтаж со своей фотографией и местом, где он мечтает побывать.

- Мы надеемся, что участники задействуют весь свой творческий потенциал и представят на суд жюри и общественности образцы позитивных и созидательных практик, - рассказала заместитель руководителя управы Ленинского района по социальным вопросам Евгения Демченко.

Победители конкурса получат памятные призы и благодарности управы, а их список разместят в официальной группе в «ВКонтакте» «Централизованная клубная система» Воронежа (https://vk.com/cksvrn). Именно в фотоальбом Конкурса «Большое путешествие» этой группы должны быть загружены работы участников. https://vk.com/album-147391921_275199591.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (473)280-29-00.