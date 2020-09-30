В Воронежской области загорелся камыш: спасатели защищают от огня слободу Шапошниковка

30 сентября пришла информация о новом пожаре в Воронежской области. На этот раз в Ольховатском районе. У слободы Шапошниковка произошло загорание камыша. Огонь охватил площадь в 1га. Усилия подразделений пожарной охраны направлены на предотвращение угрозы населенному пункту.

В то же время пришла и хорошая новость от регионального ГУ МЧС: ликвидирован пожар в Острогожском районе у поселка Дальняя Полубяновка. Там огонь уничтожил 5 дачных домов. Пламя разошлось по территории 10 га. К счастью, погибших и пострадавших нет.