Заболеваемость коронавирусом начала переходить из Воронежа в районы области

208 человек в регионе скончались. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актуальную статистику по коронавирусу озвучили на заседании регионального оперштаба 30 сентября. Так, количество зараженных в области достигло 19 436 человек. Из них 16 037 пациентов выздоровели. Общее количество умерших в регионе с начала пандемии достигло 208.

Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, за минувшую неделю санитарные врачи зафиксировали прирост инфицированных среди работников торговли, медиков и офисных сотрудников. Еще одной особенностью коронавирусной картины в регионе стал перенос заболеваемости из Воронежа в районы. Так среднеобластной показатель превышен в восьми районах: Новоусманском, Семилукском, Каменском, Терновском, Панинском, Россошанском, Подгоренском, Рамонском.

Растет в регионе и заболеваемость ОРВИ. Показатели за прошедшую неделю выше уровня предшествующей на 31,2%: с 21 по 28 сентября за медпомощью обратились 8486 пациентов, в том числе 4520 - дети до 14 лет. Это ниже уровня эпидпорога на 3,8%. Превышение отмечается в Бутурлиновском и Каменском районах.