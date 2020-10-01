Коронавирус выявили уже в 48 школах Воронежской области

Частично закрыты 138 классов в 29 школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября при проведении утреннего фильтра в школах отстранили от занятий 595 учащихся и одного преподавателя с признаками ОРВИ в 103 учреждениях. Об этом 30 сентября на заседании регионального оперштаба сообщил главный санитарный врач региона Игорь Механтьев. По его словам, зараженных Covid-19 выявили в 48 школах, за неделю их количество увеличилось на 10 учреждений. На карантин полностью закрыли восемь общеобразовательных учреждений, в том числе по коронавирусу - четыре. Частично закрыты 138 классов в 29 школах, из-за новой инфекции - 96 классов в восьми учреждениях.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов добавил, что обсуждать досрочные каникулы в регионе преждевременно. По его словам, при строгом соблюдении всех норм и требований возможно подойти к детскому отдыху в штатном режиме - в конце октября. Напомним, ранее в мэрии Воронежа также не подтвердили информацию о переносе каникул.