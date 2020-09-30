В Воронеже на месте снесенного хлебозавода с 120-летней историей появится жилой дом

До 18 декабря проходит открытый архитектурный конкурс на лучший проект жилого здания, которое возведут по адресу: ул. Кольцовская, д. 15. Напомним, на этом месте находилось старинное здание с 120-летней историей, в котором располагался хлебозавод №4, но его снесли.

Воронежский художник Ян Посадский ночью с 24 на 25 июня сделал даже граффити на злобу дня. Творец написал краской-спреем на заборе у снесенного исторического здания - «Хлеба и зрелищ». Впрочем, просуществовало оно недолго.

Конкурс проводится с целью определения лучшего выразительного и функционально эффективного эскизного предложения жилого здания и прилегающей территории. Один из организаторов конкурса воронежская областная организация «Союз архитекторов России»

Регистрация участников проходит до 18 октября на сайте оператора конкурса. Итоги конкурса будут подведены в декабре.