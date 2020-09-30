В воронежском МЧС подтвердили, что огонь уничтожил 25 строений в поселке Николаевка

В Павловского района лесной пожар разросся уже по площади в 35 га. К сожалению, возгорание, начавшееся у поселка Николаевка, перекинулось и на само поселение. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области утонили, что огонь уже уничтожил 25 строений. Среди них 5 жилых домов и 20 нежилых. Однако информация уточняется. Местных жителей действительно эвакуировали на автобусах местной администрации.

Уже объявили сбор гуманитарной помощи жителям сгоревшего села. В качестве координатора выступил отдел социальной защиты администрации Павловского района.

В то же время местная жительница Валерия Кузьменкова, которая оказалась среди тех, кто потерял жилье во время этого ужасного происшествия обратилась к односельчанам не из-за потерянных в огне вещей, она попросила помочь найти кота-британца. Домашний любимец испугался огня и сбежал.

К тушению пожара привлечено 104 человека и 31 единица техники. До 18:40 на пожаре работал вертолет Ка-32, он осуществил 16 сбросов - это 48 тонн воды.