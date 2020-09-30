До конца недели в Воронежской области продлятся рейды по выявлению тонированных автомобилей

До 4 октября в Воронежской области продлятся рейды по выявлению тонированных автомобилей. Инспекторы будут останавливать водителей, на автомобилях которых установлены стекла, не соответствующие регламенту. С начала года сотрудники ГИБДД зафиксировали 15 507 подобных нарушений. Штраф за «темные» стекла на транспорте - 500 рублей.

- Если автолюбитель, управляющий автомобилем с тонированными стеклами, не устранит неисправность на месте, ему будет выписано требование о прекращении противоправных действий требование со сроком устранения нарушения, как правило, 10 дней, - объясняют в ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель должен предоставить свой автомобиль для повторного осмотра. Если он не стал снимать пленку, то это уже 1 статьи 19.3 КоАП РФ и до 15 суток ареста.