Жителям Воронежской области на детей от 3 до 7 лет за август и сентябрь выплатили 180 млн рублей

Жителям Воронежской области выплатили 180 миллионов рублей в рамках ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Такие данные на 30 сентября приводит региональный департамент социальной защиты. Это деньги за август и сентябрь.

- Это последняя часть, направленная в рамках третьего квартала, из общего объема денежных средств в размере более 1, 4 миллиарда рублей, которые, начиная с 1 июня, идут на указанные цели, - пояснили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Чтобы ускорить рассмотрение заявлений от воронежцев в соцзащиту привлечены дополнительные сотрудники, а также проведен внутренний комплекс организационных мероприятий.

Ранее в Воронежской области тысячи заявлений на пособия на детей от 3 до 7 лет признали незаконными. Подробнее о пособии можно прочесть здесь.