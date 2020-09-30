В школах и больницах Воронежской области на следующей неделе заработает отопление

Отопительный сезон стартует в конце следующей недели Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Мы уже говорили, что в ближайшее время в соцобъекты Воронежа могут дать тепло. Поступили рекомендации начать отопительный сезон при достижении среднесуточной температуры в 12 градусов на протяжении пяти дней.

И вот стало известно, что отопительный сезон в школах, больницах, детсадах и прочих социальных объектах Воронежской области начнется в конце следующей недели. Соответствующее поручение поступило от губернатора Александра Гусева. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Хотя еще 9 сентября представители воронежских УК сообщили об угрозе срыва отопительного сезона из-за бюрократической волокиты ресурсоснабжающих организаций, тормозящих оформление паспортов готовности домов к пуску тепла.

В то же время «КП-Воронеж» сообщили, 94% социальных объектов областного центра готовы к пуску отопления. Что касается жилых домов Воронежа, то по состоянию на утро 10 сентября в управление жилищно-коммунального хозяйства управами районов представлены паспорта готовности на 2536 МКД из 4616 (58,8%).