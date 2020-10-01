В программе "Сельская ипотека" приняла участие 131 воронежская семья

С начала 2020 года в Воронежской области заработала программа «Сельская ипотека». Она позволяет жителям оформить льготные кредиты под 3% годовых. При этом недополученный доход банкам компенсирует государство.

Действие льготной ипотеки распространяется почти на все населенные пункты, которые расположены в сельской местности. Это может быть деревня, село, поселок, но при условии, что в таком населенном пункте должно проживать не более 30 тыс. жителей, и он не должен входить в городской округ.

- Оформить сельскую ипотеку можно сроком до 25 лет, - рассказали в управлении Росреестра по Воронежской области. - Максимальная сумма займа в Воронежской области составляет 3 млн руб. Чтобы стать участником программы, нужно сделать первоначальный взнос не менее 10%.

За время действия программы «Сельская ипотека» Управление Росреестра по Воронежской области зарегистрировало 131 заявление. Из них 75 договоров долевого участия в строительстве и соглашений об уступке прав по договорам долевого участия в строительстве и 56 прав собственности на основании договоров купли-продажи на объекты недвижимости.