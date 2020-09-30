В Воронежской области случился всплеск заболеваний коронавирусом среди работников торговли, медиков и офисных сотрудников

В то же время в Воронежской области выздоровел 18 621 пациент Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области к 30 сентября число человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» (ПЦР+) достигло 19 436. Такую статистику предоставили в региональном штабе по коронавирусу.

Напомним, только за последние сутки, по федеральным данным, COVID-19 выявили у 162 человек. За неделю отмечен прирост заболевших работников торговли, медиков и офисных сотрудников.

В то же время в Воронежской области выздоровел 18 621 пациент. Но если говорить, только о тех, у кого болезнь подтвердилась по с ПЦР+, то число буде 16 037. Число летальных случаев достигло 208.

30 сентября в Воронежскую область поступает вторая партия вакцины от гриппа — почти 361 тысяч доз. До этого в регион также поступила небольшая партия вакцины от Covid-19 «Спутник V» — несколько десятков доз.