В Воронежской области спасатели защищают поселение от масштабного лесного пожара

Еще один масштабный лесной пожар вспыхнул 30 сентября у села Песковатские дачи Лискинского района. Площадь внушительная - порядка 30 га. Пожарные подразделения сейчас борются с огнем, чтобы он не перешел на дома в поселении.

В то же время есть и положительные новости от регионального ГУ МЧС: в 17.36 пожар в Острогожском районе у села Дальняя Полубянка локализован. Огонь там разошелся по территории порядка 10 Га.

30 сентября сотрудникам пожарной охраны и спасательных подразделений поступило около 100 вызовов о загорании сухой травы. Самым крупным из них до этого считался у хутора Песчаный Ольховатского района.

Кроме того, лесной пожар произошел у села Николаевка Павловского района. Там огонь с деревьев может перекинуться на санаторий «Жемчужина Дона».