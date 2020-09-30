В Воронеже семейные посиделки супругов закончились поножовщиной

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики одной из воронежских больниц сообщили в полицию о том, что к ним в приемное отделение доставлен 58-летний местный житель, истекающий кровью. Врачи диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки и пневматоракс. Его срочно госпитализировали.

Оперативники выехали по месту жительства изрезанного мужчины. Как оказалось, в этот день они с супругой распивали спиртные напитки в своей квартире на улице Торпедо. Слово за слово они поругались. Тогда женщина схватила нож и ударила им мужа. Потом, опомнившись, сама же вызвала «скорую».

Полицейские ее задержали и доставили в отдел. Там она призналась, что ударила супруга «в порыве гнева».

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области сегодня, 30 сентября, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.